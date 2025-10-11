«Wir haben viele Dinge, darunter eine grosse Sache, nämlich Flugzeuge. Sie (China) haben eine Menge Boeing-Flugzeuge, und sie brauchen Teile und viele solche Dinge», sagte Trump auf die Frage, welche Produkte von Exportkontrollen betroffen sein könnten. Die ursprüngliche Ankündigung hatte die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street ins Minus geschickt. Die Ankündigung der 100-Prozent-Zölle nach Börsenschluss lastete zusätzlich auf den Kursen der Papiere von US-Technologiekonzernen wie AMD im elektronischen Handel.