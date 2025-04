Der Gesamtumsatz legte im März im Vorjahresvergleich um 30 Prozent auf 116,8 Milliarden Franken zu, wie die SIX am Dienstag mitteilte. Bei der mit Abstand grössten Kategorie Aktien resultierte ein Plus von 23 Prozent auf 92,5 Milliarden. Derweil wuchs der Bereich ETF am stärksten. Hier hätten sich die Volumen auf 12,4 Milliarden mehr als verdoppelt. Die Obligationen legten um 38 Prozent auf 11 Milliarden zu, während sich das kleinste Segment «verbriefte Derivate» mit -22 Prozent auf 0,7 Milliarden negativ entwickelte.