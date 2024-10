Auch im bisherigen Jahresverlauf steht umsatzmässig ein dickes Plus. Der Gesamtumsatz legte im September im Vorjahresvergleich um 23,5 Prozent zu auf 98,4 Milliarden Franken. Bei der grössten Kategorie Aktien (Anteil 72 Prozent) stieg der Umsatz um gut 10 Prozent, bei den wesentlich kleineren Segmenten Obligationen und ETF waren es +95 bzw. +50 Prozent, wie die SIX am Dienstag mitteilte. Das Segment «verbriefte Derivate» legte minim um 0,4 Prozent zu. Es ist indes in Bezug auf das Gesamtvolumen (0,6 Prozent) vernachlässigbar.