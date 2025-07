Das Handelssegment der ETFs habe dabei in den letzten sechs Monaten das höchste Wachstum an der SIX Swiss Exchange verzeichnet. Der Handelsumsatz in dieser Produktkategorie habe sich verdoppelt. Insgesamt seien bisher in diesem Segment 68,8 Milliarden Franken gehandelt worden und die Zahl der Transaktionen sei um 56,1 Prozent gestiegen.