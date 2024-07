Am vergangenen Dienstag wettete ein Händler, dass die Aktie des Chipherstellers Nvidia bis am Freitag auf unter 119 US-Dollar fallen. Damit der Handel «im Geld» ausläuft, also etwas wert ist, mussten die Aktien gegenüber dem Handelsschluss am Dienstag um fast sechs Prozent fallen.