«Es ist auffällig, wie die Märkte Straffungen als nächsten Schritt für eine wachsende Zahl von Regionen einpreisen», sagte Jim Reid, Global Head of Macro Research bei der Deutschen Bank, in einer Kundenmitteilung. «Sollte dies auch in den USA geschehen, würden Risikoanlagen und die Aussichten für das nächste Jahr zweifellos grundlegend verändert.»