Vor Kriegsausbruch im ‌Februar hatten die Märkte mehrheitlich mit zwei US-Zinssenkungen gerechnet. Charu Chanana, Chef-Anlagestrategin bei ‌Saxo, wies darauf hin, dass der Preis für ​Brent-Rohöl immer noch deutlich über dem Niveau von vor dem Krieg im Februar liege. Die Produktionsausfälle und Lieferverzögerungen könnten sich ihrer Meinung nach langsamer normalisieren, als die aktuelle Ölpreisentwicklung vermuten lasse: «Ich würde nicht davon ausgehen, dass die Märkte einfach wieder die gleiche Anzahl an Zinssenkungen einpreisen werden wie vor dem ‌Krieg. Die grössere Sorge ist, dass einige Schäden auch nach einer Deeskalation bestehen bleiben könnten.»