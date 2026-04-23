Die am Montag veröffentlichten Daten zeigten jedoch einmal mehr, dass die gesamten Sichteinlagen bei der SNB – ein Indikator für mögliche Interventionen – innerhalb der jüngsten Spanne geblieben sind. Dies untermauert weiterhin die Annahme, die sich auch in den Währungsreservendaten für März widerspiegelt, dass die Schweizer Währungshüter nicht aktiv am Markt agierten, wie ein Devisenexperte von Bloomberg erklärte. Diese Signale könnten Händler nun dazu ermutigen, den Kurs des Euros zum Franken wieder nach unten zu drücken, um die Entschlossenheit der SNB zu testen.