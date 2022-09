Wenn Olaf Scholz und Robert Habeck derzeit durch die Welt reisen, liegt der Verdacht nahe, dass sie vor allem Zusagen für kurzfristig verfügbares Flüssiggas (LNG) einsammeln wollen. Umso grösser ist die Enttäuschung, dass etwa Habecks Besuch in Katar bislang kein grosser Abschluss folgte. Jetzt ist der Kanzler in den Golf-Staaten in einer anderen Mission unterwegs: Er ist vor allem Handlungsreisender für ein anderes Gas – Wasserstoff. "Die Aufgabe lautet nicht mehr und nicht weniger, als Regierungen weltweit davon zu überzeugen, dass sie in diese Technologie einsteigen", heisst es in Regierungskreisen. Die kurzfristige Lösung der LNG-Problematik sei auch wichtig. Aber am Golf werde an der Zukunft gefeilt.