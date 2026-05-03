Trump steht innenpolitisch unter Druck, die iranische Blockade der ​Strasse von Hormus zu brechen. Teheran blockiert dort seit mehr als zwei Monaten fast den gesamten Schiffsverkehr. Da durch die Meerenge rund 20 Prozent der weltweiten Öl- und ‌Gaslieferungen fliessen, sind die Benzinpreise in vielen Ländern gestiegen - etwa in Deutschland, aber auch in den USA. Der Anstieg in den USA birgt für Trumps Republikaner Risiken bei den Kongresswahlen im November. Entsprechend haben Trump selbst und auch andere Vertreter der US-Regierung schon sehr oft an ​die Wähler ​gerichtet wiederholt, dass die Preise nach einem Friedensschluss wieder deutlich sinken ⁠würden.