Die Hannover Rück sieht sich auf Kurs. Der Nettogewinn des weltweit drittgrössten Rückversicherers ist im ersten Halbjahr um 21 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro gestiegen, der Rückversicherungsumsatz hat sich währungsbereinigt um 6,1 Prozent auf 12,9 Milliarden Euro erhöht, wie die Tochter des Versicherungskonzerns Talanx am Montag in Hannover mitteilte. «Hinter uns liegt ein erfolgreiches erstes Halbjahr mit einem deutlichen Wachstum in der Schaden-Rückversicherung und einem zufriedenstellenden Nettokonzerngewinn», sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz. «Auf die nun anstehende und erfahrungsgemäss schadenreichere zweite Jahreshälfte fühlen wir uns dank unseres selektiven Zeichnungsansatzes und unserer Retrozessionsstrategie gut vorbereitet.»