Der Rückversicherungsumsatz stieg in den ersten drei Quartalen um 6,4 Prozent auf 19,7 Milliarden Euro, in der Schaden-Rückversicherung stand sogar ein Plus von 9,4 Prozent zu Buche. Für 2025 stellt die Hannover Rück ein währungsbereinigtes Wachstum von mehr als fünf Prozent in Aussicht, in der Schaden-Rückversicherung von mehr als sieben Prozent. «Die Nachfrage nach hochwertigem Rückversicherungsschutz wird anhalten», sagte Henchoz. «In diesem attraktiven Marktumfeld sehen wir profitable Wachstumschancen in beiden Geschäftsfeldern.»