"Sowohl Erst- als auch Rückversicherer sind mit einem deutlichen Anstieg der Inflationsraten konfrontiert, der sich zusammen mit anhaltend hohen Belastungen aus Grossschäden negativ auf die Profitabilität der gesamten Branche auswirkt", sagte der Vorstandschef der Deutschland-Tochter E+S Rück, Michael Pickel, am Montag in Baden-Baden. "All dies macht weitere Preiserhöhungen sowohl in der Erst- als auch in der Rückversicherung unverzichtbar."