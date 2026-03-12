Im vergangenen Jahr fuhr die Hannover Rück trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien einen Rekordgewinn ein. Der Überschuss stieg um mehr als 13 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro, wie der Konzern schon im Februar auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt hatte. Für 2026 peilt Vorstandschef Clemens Jungsthöfel weiterhin mindestens 2,7 Milliarden Euro an, obwohl der Konzern im Schaden- und Unfallgeschäft zum 1. Januar einen weiteren Preisrückgang hinnehmen musste.