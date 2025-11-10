Nach neun Monaten hat die Hannover Rück netto 2,0 Milliarden Euro Gewinn erwirtschaftet, knapp acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Rückversicherungsumsatz stagnierte wegen des starken Euro bei 19,7 Milliarden Euro. Für Grossschäden musste die Tochter des Versicherungskonzerns Talanx von Januar bis September 1,18 (Vorjahr: 1,30) Milliarden Euro ausgeben, fast eine halbe Milliarde weniger als budgetiert. Der teuerste Schaden waren die Waldbrände in Kalifornien zu Jahresbeginn, die den Rückversicherer 615 Millionen Dollar kosteten. Für das ganze Jahr hat Hannover Rück 2,1 Milliarden Euro für Grossschäden reserviert. Für das Gesamtjahr 2025 wird nun mit einer Schaden-Kosten-Quote von weniger als 87 (bisher 88) Prozent gerechnet.