Für das erste Quartal stand dank vergleichsweise geringer Grossschäden unter dem Strich ein Gewinn von gut 711 Millionen Euro und damit fast anderthalbmal so viel wie ein Jahr zuvor, wie Hannover Rück am Montag in Hannover mitteilte. Vorstandschef Clemens Jungsthöfel sieht den Dax-Konzern damit auf Kurs, den Gewinn in diesem Jahr auf einen neuen Rekordwert von mindestens 2,7 Milliarden Euro zu steigern, obwohl die Preise im Schaden- und Unfallgeschäft bei der Vertragserneuerung im April weiter sanken.