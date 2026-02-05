Insgesamt gingen die Preise in der Schaden-Rückversicherung risikobereinigt um ‌3,2 Prozent zurück. «Deutlichere Preisrückgänge in einzelnen ⁠Sparten konnten wir im Gesamtportefeuille ‌dank unserer breiten Aufstellung in Teilen ausgleichen», erklärte Vorstandschef Clemens Jungsthöfel. «Die Qualität ‍unseres gezeichneten Geschäfts bleibt insgesamt auf einem guten Niveau.» Insgesamt wuchs das erneuerte Prämienvolumen ​um 3,3 Prozent auf 10,5 Milliarden ‍Euro.