Der weltweit drittgrösste Rückversicherer baute in der Erneuerungsrunde zum 1. April, in der der Schwerpunkt auf Japan lag, das Geschäftsvolumen um 7,1 Prozent aus, allein die Preise stiegen bereinigt um Inflation und steigenden Risiken um sechs Prozent. "Damit haben wir einen weiteren wichtigen Grundstein für die langfristige Ertragskraft der Hannover Rück gelegt", sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen. Es fliesse wenige zusätzliche Kapital in den Markt, die Marktteilnehmer seien sehr diszipliniert, sagte Finanzvorstand Clemens Jungsthöfel.