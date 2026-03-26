Derzeit sitzen sechs Schiffe der Reederei mit 150 Mitarbeitern an Bord im Persischen Golf fest. Die ​vorgelagerte Strasse von Hormus ist wegen der Gefahr ​iranischer Angriffe nicht passierbar. Die Seeleute ​seien ausreichend mit Lebensmitteln und Wasser versorgt, sagte Habben Jansen. Es werde alles ‌versucht, um die Schiffe aus dem Gebiet herauszubekommen. Auf die Frage, ob das Hamburger Unternehmen auch mit der iranischen Führung spreche, bekräftigte ​Habben Jansen, ​dass jede Gelegenheit genutzt werde. ⁠Ähnlich antwortete er auf die Frage, ​ob Hapag-Lloyd auch bereit ⁠sei, eine «Gebühr» möglicherweise in Millionenhöhe für eine einzige sichere Durchfahrt ‌zu zahlen. Direkt antwortete er nicht.