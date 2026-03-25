Für die Weltwirtschaft sei ​die Sperrung der wichtigen Seeroute «nicht gut», sagte Habben Jansen weiter. Entscheidend sei ‌die Dauer des Nahost-Konflikts. Sollte die Blockade ein bis zwei Monate anhalten, seien die Folgen wahrscheinlich überschaubar. Bei einer Dauer von ​drei, ​sechs oder gar zwölf Monaten ⁠sehe dies jedoch anders aus. ​Der Iran hat wegen ⁠des Kriegs mit Israel und den USA die für ‌den weltweiten Öl- und Flüssiggastransport wichtige Strasse von Hormus seit dem 2. März weitgehend blockiert. Die Führung ‌in Teheran hat aber auch erklärt, dass Schiffe ​aus nicht-feindlichen Staaten die Meerenge passieren dürften.