Nach den Engpässen im vergangenen Jahr, in denen die Reedereien versucht hätten, jedes Schiff im Wasser zu halten, um möglichst viel Kapazität zu haben, würden nun viele Schiffe zur Reparatur in die Docks gebracht. Die Verschrottung, die in den vergangenen Jahren bei etwa einem Prozent der Weltflotte gelegen habe, werde in absehbarer Zeit auf vier bis 4,5 Prozent steigen. Viele Schiffe entsprächen nicht den Klimaregeln der Weltschifffahrtsorganisation IMO, die in den nächsten Jahren eine Senkung der klimaschädlichen Schiffsabgase vorschreiben.