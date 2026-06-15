«Die Nachrichten ⁠über ein Friedensabkommen klingen ermutigend, und wir freuen uns auf ‌ein Ende aller Kampfhandlungen in der Region», ‌erklärte Deutschlands grösste Containerreederei am ​Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Nach der mehr als 15-wöchigen Sperrung der Strasse von Hormus seien dies gute Nachrichten für den Konzern, die Crews und Kunden. «Wir ‌hoffen, dass Schiffe die Strasse von Hormus noch in dieser Woche passieren können.» Nach Informationen von vergangener Woche stecken ​noch vier der über 300 Schiffe von ​Hapag-Lloyd im Persischen Golf ​fest.