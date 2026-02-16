Hapag-Lloyd befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme des israelischen Konkurrenten Zim Integrated Shipping Services, wie das deutsche Unternehmen am Sonntag mitgeteilt hat.
Die Verhandlungen mit dem israelischen Finanzinvestor FIMI Opportunity Funds, die an die Übernahme von Verpflichtungen unter Sonderrechten des Staates Israel geknüpft sind, seien ebenfalls in einem fortgeschrittenen Stadium, erklärte die in Hamburg ansässige Reederei in einer Börsenmitteilung. Bisher seien keine verbindlichen Vereinbarungen getroffen worden.
Es wird erwartet, dass die Parteien bereits in dieser Woche eine Einigung erzielen, nachdem Zim über mehrere Monate Verhandlungen mit potenziellen Käufern geführt hat. Dies berichtete eine mit den Details vertraute Person, die nicht namentlich genannt werden wollte.
Sobald die erforderlichen behördlichen und staatlichen Genehmigungen vorliegen, wird Zim von der New Yorker Börse genommen, wo das Unternehmen derzeit mit 2,7 Milliarden Dollar bewertet wird, so die Person. Die israelische Wirtschaftszeitung Calcalist, die bereits früher am Sonntag über den Deal berichtete, gab an, dass der Verkaufspreis 3,5 Milliarden Dollar übersteigen würde.
Infolge der Berichte hat die Gewerkschaft der Zim-Mitarbeiter in Israel die Aktivitäten in der Unternehmenszentrale in Haifa eingestellt, wie das Unternehmen mitteilte. Das Management befinde sich in Gesprächen mit der Gewerkschaft, «um negative Auswirkungen auf den laufenden Betrieb des Unternehmens zu vermeiden». Man verstehe die Haltung der Angestellten und deren Interessen stünden bei allen Überlegungen an erster Stelle.
Hapag-Lloyd ist laut Daten von Alphaliner und Container News mit einem Marktanteil von 7,4 Prozent die fünftgrösste Frachtschifffahrtsgesellschaft der Welt. Zim belegt mit 2,4 Prozent den neunten Platz.
Die in Haifa ansässige Reederei Zim betreibt offiziellen Berichten zufolge 145 Schiffe, darunter 130 Containerschiffe und 15 Fahrzeugtransporter. Das Unternehmen verfolgt nach eigenen Angaben ein «charterintensives Flottenmodell» bzw. einen «Asset-Light»-Ansatz, was bedeutet, dass viele der Schiffe geleast statt im Eigenbesitz sind.
Hapag-Lloyd wird die internationalen Aktivitäten von Zim übernehmen - darunter Dutzende von Schiffen, viele davon geleast, und globale Schifffahrtslinien - , während FIMI 16 Schiffe und alle Schifffahrtsrouten übernehmen würde, die Israel mit den USA, dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer verbinden, sagte die Person.
Die israelische Regierung betrachtet Zim als strategisches Asset und hält daher eine goldene Aktie an dem Unternehmen, wodurch sie die Kontrolle über strategische Angelegenheiten, einschliesslich der Eigentumsverhältnisse, erhält. Dies macht die Beteiligung von FIMI für das Abkommen entscheidend, da die zuständigen Ministerien, die in Notfällen - wie beispielsweise im Kriegsfall - die Schifffahrtswege nach Israel aufrechterhalten wollen, eine vollständige ausländische Übernahme von Zim vermeiden möchten.
Während die Kühne Holding und CSAV Germany Container zu den Hauptaktionären von Hapag-Lloyd zählen, halten die Qatar Holding, die von der katarischen Königsfamilie kontrolliert wird, sowie der vom saudischen Kronprinzen kontrollierte Public Investment Fund bedeutende Anteile.
Israel hat Katar beschuldigt, die im Gazastreifen operierende Hamas zu unterstützen, die von den USA und vielen anderen Ländern als Terrorgruppe eingestuft wird. FIMI ist aufgrund seiner Beteiligung am Rüstungshersteller Ashot Ashkelon separat an eine «Anordnung über wesentliche Interessen» der israelischen Regierung gebunden, die dieser ebenfalls besondere Aufsichtsrechte einräumt.
Zim hatte zuvor einen überarbeiteten Vorschlag eines Unternehmens abgelehnt, das sich im Besitz von CEO Eli Glickman und dem israelischen Geschäftsmann Rami Ungar befindet, mit der Begründung, dass das Angebot das Unternehmen «erheblich unterbewertet» habe.
Zim und FIMI lehnten es ab, sich zu Einzelheiten der Transaktion zu äussern, während Hapag-Lloyd über die eingereichten Unterlagen hinaus keine Stellungnahme zu weiteren Details abgeben wollte.
(Bloomberg/cash)