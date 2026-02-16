Die israelische Regierung betrachtet Zim als strategisches Asset und hält daher eine goldene Aktie an dem Unternehmen, wodurch sie die Kontrolle über strategische Angelegenheiten, einschliesslich der Eigentumsverhältnisse, erhält. Dies macht die Beteiligung von FIMI für das Abkommen entscheidend, da die zuständigen Ministerien, die in Notfällen - wie beispielsweise im Kriegsfall - die Schifffahrtswege nach Israel aufrechterhalten wollen, eine vollständige ausländische Übernahme von Zim vermeiden möchten.