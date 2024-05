Zudem wird durch die Entwicklung die Furcht vor den Folgen von Überkapazitäten gedämpft. Diese gibt es in der Branche, weil 2024 eine Vielzahl neuer Schiffe in den Dienst gestellt werden und wurden. Es sei gut, dass die Schiffe zur Verfügung stehen, sagte Habben Jansen. «Wir haben die letzten drei, vier, fünf Jahre schon gelernt, dass es natürlich manchmal Störungen in den Lieferketten gibt, und dafür braucht man einfach einen gewissen Puffer.» In der Corona-Pandemie waren die Lieferketten brüchig geworden, was den Reederei-Kunden zuschaffen machte und die Frachtraten in die Höhe trieb. Der Schifffahrtsbranche bescherte es aber auch Ausnahmegewinne, mit denen die aktuellen Ergebnisse nicht mithalten können.