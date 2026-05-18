Die Grossreedereien Hapag-Lloyd und CMA CGM haben nach eigenen Angaben wegen neuer US-Sanktionen bis ‌auf ⁠Weiteres alle Buchungen von und nach Kuba ausgesetzt. Dies teilten ⁠das deutsche und das französische Unternehmen am Sonntag unabhängig voneinander mit und verwiesen ‌dabei auf ein Dekret der US-Regierung vom ‌1. Mai. Hapag-Lloyd begründete ​den Schritt einem Sprecher zufolge mit Risiken bei der Einhaltung von Richtlinien, die mit der Anordnung des US-Präsidenten verbunden seien. CMA CGM erklärte, man beobachte die Lage genau und werde den ‌Betrieb an die geltenden Vorschriften anpassen.