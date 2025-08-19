Wegen der seit Monaten anhaltenden Sicherheitsprobleme im Suezkanal hält die Containerreederei Hapag-Lloyd auch bis auf Weiteres eine Passage des wichtigen Seewegs für unmöglich. Das Unternehmen sieht keine Chance, dass die Suezkanal-Route in diesem Jahr wieder befahren werden könne, sagte Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen am Donnerstag vor Analysten anlässlich der Vorlage der Halbjahreszahlen.
Hapag-Lloyd meidet wie viele andere Grossreedereien auch den Suezkanal, seit Huthi-Rebellen Ende 2023 im angrenzenden Roten Meer Angriffe auf Handelsschiffe gestartet haben. Die Umleitung der Schiffe um die Südspitze Afrikas erhöht die Kosten und sorgt für schwankende Frachtraten.
(Reuters)
Dieser Artikel wurde erstmals am 14.08.2025 veröffentlicht.