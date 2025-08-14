Wegen der seit Monaten anhaltenden Sicherheitsprobleme im Suezkanal hält die Containerreederei Hapag-Lloyd auch bis auf Weiteres eine Passage des wichtigen Seewegs für unmöglich. Das Unternehmen sieht keine Chance, dass die Suezkanal-Route in diesem Jahr wieder befahren werden könne, sagte Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen am Donnerstag vor Analysten anlässlich der Vorlage der Halbjahreszahlen.