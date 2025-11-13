Der Welthandel sei trotz zahlreicher Handelskonflikte, die zu volatiler Nachfrage und schwankenden Frachtraten geführt hätten, weiter gewachsen, erklärte das Unternehmen. Der Umsatz stieg auf 16 (15,3) Milliarden Dollar, die Transportmenge kletterte um neun Prozent auf 10,2 Millionen Standardcontainer (TEU). «Dank der starken Nachfrage unserer Kunden konnten wir ein starkes Wachstum der Transportmenge und ein solides Gesamtergebnis erzielen», sagte Vorstandschef Rolf Habben Jansen. Belastet wurde das Ergebnis durch Netzwerkumstellungen, Anlaufkosten für die «Gemini»-Frachtkooperation mit dem Konkurrenten Maersk und durch staubedingte Kosten. Die durchschnittliche Frachtrate sank um 4,8 Prozent auf 1397 Dollar je TEU.