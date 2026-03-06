Hapag-Lloyd hatte bereits zuvor Fahrten durch die Strasse von Hormus ‌gestoppt und die Kunden für verschiedene Verbindungen in Nahost auf Umleitungen, Fahrplanänderungen und Verzögerungen vorbereitet. Monatelang hatten Grossreedereien bereits das dem Suezkanal vorgelagerte Rote Meer gemieden, weil Huthi-Rebellen aus ​dem ​Jemen dort Schiffe angegriffen hatten. Zwischenzeitlich schien ⁠eine Rückkehr auf die kürzere Suezkanal-Route möglich. Doch ​die Spannungen im Nahen ⁠Osten haben sich zuletzt drastisch verschärft, nachdem die USA und Israel am vergangenen ‌Samstag ihre schwersten Angriffe auf den Iran seit Jahrzehnten gestartet hatten.