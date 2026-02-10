Im Gesamtjahr gingen die weltweiten Verkäufe um zwölf ⁠Prozent auf rund 132'500 Einheiten zurück. Ein Lichtblick war dabei der nordamerikanische Heimatmarkt, ​wo im Zeitraum Oktober bis Dezember ‌fünf Prozent mehr ‍Motorräder verkauft wurden als vor Jahresfrist. Der Traditionskonzern ​hat nach eigenen Angaben Massnahmen zur Stabilisierung des Geschäfts ergriffen und die Lagerbestände bei ‌den Händlern reduziert.