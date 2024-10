Lizzo: Zeit für eine US-Präsidentin

Die Sängerin und Rapperin Lizzo («Truth Hurts») warb einige Stunden zuvor in ihrer Heimat Detroit in Michigan für Harris. «Ich bin stolz, sagen zu können, dass ich gewählt habe. Ich habe früh gewählt und ich habe Kamala Harris gewählt», sagte die 36-Jährige bei einer Wahlkampfveranstaltung. «Wenn Sie mich fragen, ob Amerika bereit ist für seine erste weibliche Präsidentin, kann ich nur eines sagen: Es ist verdammt noch mal an der Zeit», so Lizzo weiter. Wenn Harris die Wahl am 5. November gewinne, werde das ganze Land wie Detroit sein - «stolz wie Detroit, widerstandsfähig wie Detroit».