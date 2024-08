Es wird erwartet, dass Harris ihre Wahl am Dienstag bekannt geben wird. Am Abend ist dann in Philadelphia ein erster gemeinsamer Auftritt geplant. Dieser soll der Auftakt zu einer fünftägigen Tour durch sieben Städte in umkämpften US-Bundesstaaten sein, in denen die Wahl im November voraussichtlich entschieden wird.