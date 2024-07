«Ich habe mich mit allen Arten von Tätern angelegt. Mit Sexualstraftätern, die Frauen missbraucht haben, mit Betrügern, die Verbraucher übers Ohr gehauen haben, mit Betrügern, die die Regeln gebrochen haben, um sich selbst zu bereichern», sagte Harris am Montag in der Parteizentrale in Wilmington in Anspielung auf Trumps Verurteilung im Schweigegeldprozess und und andere gegen ihn anhängige Rechtsverfahren. «Hören Sie mir also zu, wenn ich sage, dass ich Donald Trumps Stil kenne. In diesem Wahlkampf werde ich mit Stolz meine Bilanz mit seiner vergleichen.» Die 59-Jährige war Generalstaatsanwältin von Kalifornien und US-Senatorin, bevor sie Vizepräsidentin wurde.