«Es ist an der Zeit, diesen Krieg zu beenden», sagte Harris am Donnerstag in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung, nachdem sie persönliche Gespräche mit Netanjahu geführt hatte. «Wir können es uns nicht erlauben, angesichts des Leids zu erstarren und ich werde nicht schweigen», fügte sie hinzu. Das Gespräch mit Netanjahu bezeichnete Harris als offen und konstruktiv. Sie habe auch ihre «unerschütterliche Verpflichtung» für die Sicherheit Israels bekräftigt. «Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Es kommt darauf an, wie es das tut», sagte Harris. Obwohl sie als Vizepräsidentin zumeist wie Biden das Recht Israels auf Selbstverteidigung unterstützte, machte sie am Donnerstag deutlich, dass sie keine Geduld mehr mit Israels militärischem Vorgehen hat.