«Donald Trump will unser Land zurückentwickeln», so Harris vor tausenden jubelnden Zuhörern in einer Schule in einem Vorort von Milwaukee in Wisconsin - einem umkämpften Bundesstaat, der für den Wahlausgang von grosser Bedeutung ist. «Wollen wir in einem Land der Freiheit, des Mitgefühls und der Rechtsstaatlichkeit leben oder in einem Land des Chaos, der Angst und des Hasses?», fragte Harris.