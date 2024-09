Harris und Trump stritten am Dienstag in Philadelphia über zahlreiche Themen wie die Wirtschaftslage, Einwanderung, Abtreibung sowie die Kriege im Gazastreifen und der Ukraine. Mehrfach bezichtigten sie sich gegenseitig der Lüge. Für beide Präsidentschaftskandidaten ging es vor allem darum, noch unentschiedene Wähler von sich zu überzeugen. In Umfragen liegen sie in etwa gleichauf, weshalb im November mit einem engen Rennen gerechnet wird.