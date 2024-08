Die US-Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris hat in ihrer ersten wirtschaftspolitischen Wahlkampfrede Lebenshaltungskosten und Steuersenkungen in den Mittelpunkt gestellt. «Glauben Sie mir, als Präsidentin werde ich gegen die bösen Akteure vorgehen», sagte die amtierende Vizepräsidentin am Freitag bei einem Auftritt im Bundesstaat North Carolina. Die Demokratin bezog sich damit vor allem auf Firmen, denen sie Wucherpreise vorgeworfen hat. Zwar sei die US-Wirtschaft die stärkste der Welt, doch die Preise seien immer noch zu hoch. «Ich werde mich darauf konzentrieren, Chancen für die Mittelschicht zu schaffen.» Sie wolle eine «Wirtschaft der Möglichkeiten» aufbauen.