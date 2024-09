Trump hatte am Montag an einer Kranzniederlegung zu Ehren der 13 Soldaten teilgenommen, die während des US-Abzugs aus Afghanistan 2021 getötet wurden. Er besuchte auch Abschnitt 60 des Friedhofs im Bundesstaat Virginia, den das Militär als heiligen Boden betrachtet. Per Gesetz sind politische Aktivitäten in diesem Bereich verboten.