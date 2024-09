Die 59-Jährige ging Trump bei dem Schlagabtausch zur besten US-Sendezeit am Dienstagabend in Philadelphia in einer ganzen Reihe von Punkten scharf an, etwa wegen seiner zahlreichen Strafverfahren oder seines Verhaltens während des Sturms wütender Trump-Anhänger auf das Kapitol im Januar 2021. Die ehemalige Staatsanwältin lockte den 78-Jährigen ein um das andere Mal aus der Reserve und brachte ihn dazu, sich für Handlungen während seiner Präsidentschaft zwischen 2017 und Anfang 2021 zu rechtfertigen.