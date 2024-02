Als Belastung wirkt darüber hinaus der amerikanische Dollar, der nach den Teuerungsdaten deutlich an Wert gewann. Edelmetalle werden international zumeist in der US-Währung gehandelt. Steigt der Dollar, wird Gold für Anleger aus anderen Währungsräumen wechselkursbedingt teurer - was deren Nachfrage belasten und letztlich den Goldpreis sinken lassen kann.