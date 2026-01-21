Der Ökonom empfiehlt der EU, auf Trumps jüngste Zolldrohungen gezielt und auf Augenhöhe zu reagieren. «Europas Antwort muss nicht allumfassend sein, sondern smart. Es muss Amerika da treffen, wo es verletzlich ist.» Das könnten etwa Handelsbeschränkungen für Maschinen oder Zulieferteile für Halbleiter sein. Deutschland ​sei ausserdem führend bei der Herstellung von Industrieklebern, die in fast allen Produkten vorhanden seien. «Come on, es wird doch nicht so schwer sein, etwas zu ‌finden, auf das die US-Industrie wirklich nicht verzichten kann», sagt Rogoff.