So konnte zum Beispiel während dem Monat Juli beobachtet werden, dass das Gamma positiv war. Dies liess eine geringe Volatilität erwarten. Allerdings kann von Gamma nicht abgelesen werden, in welche Richtung sich der Markt bewegt, sondern nur wie stark. Die offenen Optionskontrakte über die Verfallsmonate zeigt daneben an, wie die Optionshändler positioniert sind. Die Positionierung war im Juli positiv, die Käufer von Call-Optionen und Verkäufer von Put-Optionen in Mehrzahl. Entsprechend ist der S&P 500 in kleinen Schritten von einem Jahreshoch zum nächsten gelaufen.