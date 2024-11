Artisan Partners ein «unbequemer» Grossaktionär

In den Monaten nach der Beteiligungsnahme sah alles danach aus, als hätte Artisan Partners das goldene Los gezogen. Der Kurs der Barry-Callebaut-Aktie zog kräftig an und stieg alleine zwischen Anfang April und Ende Mai von 1240 auf mehr als 1600 Franken. Nach dem jüngsten Kurseinbruch kostet die Aktie allerdings in etwa wieder so viel wie zum Zeitpunkt des damaligen Einstiegs. «Zurück auf Start», würde es bei einer Partie Monopoly da wohl heissen.