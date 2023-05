Weiteres Wachstum erwartet

Mit Blick auf das Geschäftsvolumen in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) berichtet Zurich neuerdings über die Kennzahl Insurance Income anstatt wie bis anhin über die Bruttoprämieneinnahmen. Diese Zahlen stehen im Quartals-Update im Zentrum.



Die P&C-Sparte profitiere weiterhin von der vorteilhaften Preisentwicklung, heisst es bei der ZKB. Insbesondere in der Kommerzversicherung könne der Konzern Preiserhöhungen durchsetzen. Mit Verbesserungen rechnet Marti auch im europäischen Retail- und KMU-Geschäft. Und auch beim US-Partner Farmers sei mit positiven Pricing-Effekten zu rechnen.



Bei den Eigenmitteln erwartet sowohl Marti als auch der Vontobel-Experte Schürmann weiterhin sehr gute Zahlen mit einer nach wie vor hohen SST-Solvenzquote. Diese erreicht Ende 2022 hohe 267 Prozent. Die leicht rückläufigen Zinsen in diesem Jahr hätten die Quote nicht allzu stark geschmälert, so Marti.