Direkt den Kaufvertrag unterzeichnen können potente Interessenten an der noblen Zürcher Goldküste. Dort steht mit der Schönau eines der raren und begehrten Seegrundstücke zum Verkauf, wie die «Zürichsee-Zeitung» zuerst berichtet hat - mehr Seesicht geht nicht. Der Gastsaal des ehemaligen Restaurants bei der Schifflände ragt weit in den Zürichsee hinaus. Die Sicht aus dem komplett verglasten Rundbau ist einmalig – die Schönau hat schlicht die spektakulärste Stube der Schweiz.