«Haben uns einfach mal 30 Mitarbeiter ausgesucht»

Man habe deshalb, so Demmler in der Tonbandaufnahme, begonnen, unangekündigte Hausbesuche bei krankgeschriebenen Mitarbeitenden zu machen. Von einem Generalverdacht wollen Werksleiter und Personalchef allerdings nichts wissen. «Wir haben uns einfach mal 30 Mitarbeiter ausgesucht, die entsprechende Auffälligkeiten hatten, die sich ziemlich lange im Krankenstand befinden, aber auch viele Erstbescheide. Und was wir gefunden haben, war sehr, sehr gemischt», so Demmler.