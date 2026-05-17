Geht der Besitz dann einmal an die nächste Generation über, wollen verkaufswillige Erben den höchsten Preis herausschlagen. Die Käufer müssen sich folglich bis unters Dach verschulden. «Das geht häufig nur, wenn jemand geerbt, gewonnen oder gestohlen hat», sagt Scognamiglio. Klappt es mit der Finanzierung, wäre beim erwähnten Einfamilienhaus bei minimalen Eigenmitteln von 340’000 Franken eine Hypothek von knapp 1,4 Millionen Franken nötig. Die notwendige Verschuldung ist damit dreimal so hoch wie noch 1998. Zum Vergleich: Das Schweizer Medianeinkommen für eine Vollzeitstelle lag damals bei 5000 Franken, es liegt heute bei rund 7000 Franken.