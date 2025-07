Thiam informierte das IOK

Die Rumänin sagte am Bezirksgericht Meilen aus, dass sie nie Ferien gehabt habe und die Arbeit sehr stressig gewesen sei. Den Ausschlag für die E-Mail habe ein Streit mit Thiams Partnerin gegeben. Diese soll sie wüst beschimpft haben, obwohl sie an einem Sonntag um 5 Uhr morgens notfallmässig zur Arbeit in der Villa in Herrliberg erschienen sei.