In einer Sondersitzung beschloss der Ausschuss am Sonntag nach viereinhalbstündiger Beratung mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen einen Gesetzentwurf für mehrere Grundgesetzänderungen. «Wir haben heute im Haushaltsausschuss den Weg freigemacht für Zukunftsinvestitionen», sagte Grünen-Haushälter Sven-Christian Kindler der Nachrichtenagentur Reuters. Der Ausschuss empfahl dem Bundestag, das Paket am Dienstag mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit zu verabschieden.