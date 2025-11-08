Wegen des Haushaltsstreits ruhen in den USA Teile der Staatsverwaltung seit nunmehr 39 Tagen, so lange wie noch nie infolge eines solchen Shutdowns. Rund 13'000 Fluglotsen und 50'000 Mitarbeiter der Sicherheitskontrollen müssen ohne Bezahlung arbeiten. Viele Fluglotsen wurden am Donnerstag darüber informiert, dass sie auch in der neuen Woche zum zweiten Mal in Folge kein Gehalt erhalten. FAA-Chef Bryan Bedford zufolge erscheinen an manchen Tagen zwischen 20 und 40 Prozent der Fluglotsen nicht zur Arbeit. Am Freitag kam es wegen des Personalmangels bei der Flugsicherung zu Verspätungen bei mehr als 5600 Flügen.